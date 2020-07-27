Руква, Танзания, , 14:55 — REGNUM Два «кустарных» шахтера в Танзании скончались под землей на глубине 21,5 метров из-за нехватки кислорода. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, инцидент произошел 23 июля в 15:30 в деревне Калунди области Руква. Как сообщают корреспонденты, шахтеры задохнулись после того, как решили применить машину по откачке воды.

Имена погибших были идентифицированы как Джастин Салава и Фреди Августино.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции области Руква Ральф Меела заявил, что шахтеры спускались под землю втроем. Неожиданно они наткнулись на грунтовые воды, которые мешали их работе, после чего они приняли решение включить машину по откачке воды, однако дым от работы устройства заполнил все пространство, и два шахтера скончались от нехватки кислорода. Третьему шахтеру удалось выбраться на поверхность.

Меела заявил, что полиция арестовала владельца шахты за незаконное создание шахты и добычу полезных ископаемых без лицензии.

Он также призвал всех владельцев мелких шахт в стране получить лицензии, что, по его словам, поможет избежать предотвратимых жертв среди шахтеров.