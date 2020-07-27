Магас, , 14:37 — REGNUM В Ингушетии в один день случилось сразу два происшествия, в результате которых их участники с помощью оружия нанесли существенный вред своему здоровью. В городе Карабулак 26 июля был ранен в живот житель села Сурхахи, в городе Назрани местный житель поранился ножом. Оба были доставлены в больницы, сообщили 27 июля в пресс-службе МВД по республике.

В ходе проверок установлено, что 34-летний пострадавший в Карабулаке выстрелил в себя из огнестрельного оружия неустановленного образца, находясь на берегу пруда.

Второй пострадавший получил «колото-резанные ранения мягких тканей правой поясничной области, без повреждения внутренних органов» якобы себе сам в результате падения с кухонным ножом в руке в ходе ссоры с женой.

По обоим случаям в настоящее время ведутся проверки.