Уфа, , 14:39 — REGNUM Мужчина погиб в крупном дорожном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, поздно вечером 26 июля в Салаватском районе на автодороге М5 — Урал столкнулись грузовик Мan и легковой автомобиль Chery Tiggo. Прибывшие на место спасатели при помощи специального инструмента деблокировали из легковушки тело мужчины.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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