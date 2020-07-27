Саратов, , 14:34 — REGNUM В понедельник, 27 июля в центре Саратова в результате падения с высоты погибла 3-летняя девочка.

Трагедия произошла в доме №65 по улице Кутякова. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна 8-го этажа. Прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи в течение 30 минут пыталась реанимировать малышку, но все усилия оказались тщетны, девочка от полученных травм скончалась, сообщает регион 64 со ссылкой на собственный источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 июня в Саратове произошла трагедия, из окна многоэтажного дома выпала и скончалась малолетняя девочка. Следственные органы Заводского района города организовали проверку по факту гибели ребенка в результате падения с высоты.

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