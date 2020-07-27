Москва, , 14:27 — REGNUM Федеральная служба безопасности показала кадры с ликвидированным террористом, который готовил массовый расстрел в Москве.

Как видно на видео, в сумке террориста нашли гранаты и патроны.

Ранее сообщалось, что боевик готовил теракт в одном из мест массового скопления людей в российской столице. Его нашли в подмосковных Химках, где при попытке задержания он открыл огонь по силовикам, ответным огнем он был уничтожен.

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