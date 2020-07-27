Пномпень, , 14:28 — REGNUM В Камбодже по подозрению в хранении и контрабанде наркотических средств арестовали двух граждан Южной Кореи, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Согласно опубликованным данным, местные органы правопорядка задержали южнокорейцев 23 июля.

Известно, что на квартире в Пномпене, в которой проживали подозреваемые, было обнаружено 1,38 кг метамфетамина. Предполагается, что южнокорейцы занимались поставками наркотиков из Камбоджи в Южную Корею.

Отмечается, что один из задержанных ранее уж разыскивался Интерполом по другому делу о наркотиках.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе во Вьетнаме задержали семь человек, включая граждан Южной Кореи, по подозрению в контрабанде и распространении наркотиков.

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