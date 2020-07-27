Волгоград, , 14:19 — REGNUM До восьми человек увеличилось количество жертв в автомобиле, найденном 27 июля в оросительном канале в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Погибли шесть женщин и двое мужчин.

Оперативные службы достали Renault Logan из канала, срезали крышу иномарки и извлекли из салона тела восьми погибших, сообщает «Волгорад онлайн». На месте продолжает работать следственная группа.

Напомним, автомобиль обнаружили в оросительном канале вблизи садоводческого товарищества.

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