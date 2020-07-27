Орел, , 14:15 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу о хищении денег у клиентов туристической фирмы «Империя отдыха» вынесено в Орле, сообщила ИА REGNUM 27 июля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходили генеральный директор фирмы, а также его заместитель. Как установлено судом и следствием, в период с мая по сентябрь 2017 года сообщники присвоили деньги клиентов, которые обращались в фирму за оформлением путевок. Всего от действий подсудимых пострадали 102 человека, общий размер ущерба оценили в сумму более 6,6 млн рублей.

Заводской районный суд Орла признал обоих подсудимых виновными. С учетом позиции государственного обвинителя бывший генеральный директор фирмы приговорён судом к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 900 тыс. рублей. Заместитель директора осуждён на четыре года лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей. Отбывать наказание осуждённые будут в исправительной колонии общего режима. Также оба осуждённых в течение трёх лет не смогут занимать должности в сфере оказания туристических услуг на 3 года.