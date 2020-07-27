Норильск, Красноярский край, , 14:03 — REGNUM В Красноярском крае началась перекачка водно-топливной смеси, собранной с поверхности водоёмов в зоне разлива дизтоплива, к месту переработки, сообщает 27 июля пресс-служба заполярного филиала ГМК «Норильский никель».

Запущена одна ветка трубопроводы, вторая — на подходе, передаёт «Интерфакс».

Напомним, ранее зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов проинформировал о завершении к 27 июля строительства двух веток трубопровода, предназначенного для перекачки водно-топливной смеси, которая была собрана в районе разлива топлива после аварии под Норильском, к месту хранения и утилизации в районе хвостохранилища «Лебяжье». Затем смесь планируют разделить на воду и топливо, которое может быть использовано для сжигания на ТЭЦ.

Протяженность трубопровода — 35 км. К перекачке планируется около 34 тыс. куб. м смеси. После перекачки предстоит длительный этап рекультивации загрязненной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящего в группу компаний «Норильский никель», произошла разгерметизация одного из резервуаров. Разлилось порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива, оно попало в водоёмы. После аварии был объявлен режим ЧС федерального уровня. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

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