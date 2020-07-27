Казань, , 13:59 — REGNUM В Вахитовском районе Казани в понедельник, 27 июля произошел пожар в Соболевских номерах — доходный дом купца Соболева 1869 года постройки. Здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта.

Пожар произошел в не эксплуатируемом помещении на улице Коротченко, сообщает бизнес-онлайн со ссылкой на управление МЧС по РТ. Пострадавших нет. Пожарные работают по второму вызову. Очевидцы происшествия утверждают, что угрозы возгорания рядом стоящим зданиям нет.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 10:57, площадь возгорания составила 200 кв. метров. Со второго этажа строения удалось спасти двух женщин. Тушили пожар 36 человек и 14 единиц спецтехники. В 12:21 по всем участкам возгорание локализовано. На место происшествия прибыла прокуратура, которая выяснит причины и обстоятельства случившегося.

Уточняется, что трехэтажное здание в 2009 году было признано аварийным.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 июля открытое горение в здании и пустом ангаре в Казани, принадлежащем компании «Казэнергострой», ликвидировано пожарными.

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