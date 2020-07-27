Саратов, , 13:39 — REGNUM В отношении жительницы Саратова, имевшей несколько собак, нарушающей нормы проживания с животными, завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что днем 8 апреля участковый полиции прибыл по вызову жильцов дома, в котором проживает 44-летняя женщина. В ее квартире содержалось несколько собак, должного ухода за ними не было. Полицейский совместно с зоозащитниками предпринял попытку освободить животных, но хозяйка воспротивилась и проявила агрессию. Участковый вызвал подкрепление. Прибывшие сотрудники полиции попытались успокоить собачницу, но она укусила одного из них в предплечье, второго ударила в область головы.

Пока шло предварительное следствие, женщина скрылась и была объявлена в розыск. Вскоре собачницу нашли, свою вину она не признает. Злоумышленница заключена под стражу, расследование продолжается.

ИА REGNUM сообщало ранее, реальный срок лишения свободы получил 50-летний житель Рязани за активное сопротивление полицейским и укус одного из стражей правопорядка.

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