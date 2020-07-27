Магас, , 13:22 — REGNUM В Ингушетии задержан 24-летний житель селения Плиево. Он находился за рулем автомашины, из которой велась бесцельная стрельба во время движения свадебного кортежа. Инциеднт произошел днем 26 июля на федеральной трассе «Кавказ».

"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило телефонное сообщение о том, что по ФАД «Кавказ» в районе села Яндаре движется автомашина ВАЗ-21 115, из которой производится бесцельная стрельба из автоматического оружия», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Полицейские организовали погоню за нарушителем, задержали и доставили в отделение. В салоне автомобиля был обнаружен автомат Калашникова с одним магазином, снаряжённым тремя патронами. Оружие было направлено на экспертизу.

Стрелку, очевидно, в связи сразу с несколькими выявленными нарушениями законодательства легко отделаться не удастся. Он находился за рулем без прав и без страховки на транспортное средство, кроме того, на машине были установлены подложные государственные регистрационные знаки и она была затонирована.