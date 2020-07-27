Харьков, Украина, 27 июля 2020, 13:19 — REGNUM В Харьковской области Украины у местного жителя изъяли пакет, в котором оказались боеприпасы. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе Национальной полиции области.
По данным полиции, хозяином пакета оказался мужчина 1975 года рождения. У него изъяли три ручных гранаты с запалами, сигнальную ракету и гранату для подствольного гранатомёта.
По словам задержанного, взрывоопасные предметы он случайно выкопал в лесополосе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области полиция задержала 39-летнего мужчину, который мог бросить гранату в своего знакомого, нанеся ему многочисленные ранения.
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