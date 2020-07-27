Харьков, Украина, , 13:19 — REGNUM В Харьковской области Украины у местного жителя изъяли пакет, в котором оказались боеприпасы. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

«В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Граково» обнаружен неизвестный пакет, в котором находятся предметы, похожие на гранаты», — сказано в сообщении.

По данным полиции, хозяином пакета оказался мужчина 1975 года рождения. У него изъяли три ручных гранаты с запалами, сигнальную ракету и гранату для подствольного гранатомёта.

По словам задержанного, взрывоопасные предметы он случайно выкопал в лесополосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области полиция задержала 39-летнего мужчину, который мог бросить гранату в своего знакомого, нанеся ему многочисленные ранения.

Читайте также: На Украине задержали подозреваемого в подрыве гранаты