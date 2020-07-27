Барнаул, , 13:14 — REGNUM В Алтайском крае наблюдается неустойчивая погода. Как сообщает сегодня, 27 июля официальный сайт региона, в регион пришли сильные дожди и грозы. Так, сегодня, 27 июля, в крае местами кратковременные дожди, грозы, в утренние часы местами туман. Воздух прогреется до 23−28 градусов тепла. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.

«В последующие двое суток ночью температура +11… +16 градусов, местами до +6. Днем столбик термометра поднимется до 21−27 градусов тепла. Ночью и днем на большей части территории края дожди, местами сильные, а также грозы», — сообщают синоптики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 и 26 июля в отдельных районах края прошли дожди, грозы и град, ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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