Уфа, , 13:09 — REGNUM Водителя автомобиля, который насмерть сбил предположительно ехавшего на лошади мужчину, разыскивают в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 27 июля на автотрассе Киргиз — Мияки — Т. Арсланово — Стерлибашево. Автомобиль, предположительно ВАЗ, на 9 км этой автодороги сбил мужчину 59 лет. По предварительной информации, местный житель переезжал проезжую часть на лошади.

Сообщается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. А виновник аварии уехал с места дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время стражи порядка осуществляют его поиски.

Сотрудники ГИБДД республики просят всех, кто имеет какую-либо информацию об этом происшествии, позвонить в любой отдел полиции.

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