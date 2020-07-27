Городищенский район, , 13:04 — REGNUM В селе Канаевка Городищенского района Пензенской области накануне произошел пожар в здании пекарни ООО «Канаевский Хлебозавод». Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе управления МЧС по Пензенской области.

Огнем было охвачено порядка одной тысячи кв. метров площади. Общая площадь пекарни составляет 2,1 тыс. кв. метров. Ликвидировали последствия пожара в 23:54, информирует пресс-служба. Во время пожара существовала угроза распространения огня на стоящее рядом складское помещение. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В ликвидации возгорания приняли участие 40 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Пензенской области с начала 2020 года произошло 1446 пожаров, в результате которых погибли 57 человек, в том числе четыре ребенка, 27 жителей региона получили травмы.

Читайте также: В Пензенской области с начала года произошло около 1,5 тыс. пожаров