Москва, , 13:02 — REGNUM У России есть гарантии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Насколько я понимаю, и юридически, и практически права на проведение чемпионата защищены», — цитирует Матыцина «Р-спорт».

По его словам, многое в этом вопросе зависит от Международной федерации хоккея (IIHF).

Глава Минспорта добавил, что сейчас проблема не со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Проблема может появиться, если Спортивный арбитражный суд (CAS) применит некоторые санкции.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге. Но он может быть отменён, если CAS подтвердит санкции WADA в отношении России.