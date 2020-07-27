Волгоград, , 13:01 — REGNUM Автомобиль со следами, характерными при ДТП, и пятью погибшими внутри обнаружили 27 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Личности погибших устанавливаются.

Renault Logan обнаружили в оросительном канале вблизи СНТ «Степное — 2» Верхнепогроменского сельского поселения. В салоне находились тела трёх женщин и двух мужчин. По предварительной информации, в утренние часы водитель не справился с управлением и съехал в канал.

На месте работает следственно-оперативная группа. По указанию руководства Главка в Среднеахтубинский район выехал врио начальника областного УГИБДД полковник полиции Александр Степанов.