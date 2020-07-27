Найроби, , 12:53 — REGNUM Полиция района Будуда расследует инцидент, произошедший в деревне Набути, округ Накаци, в ходе которого молодой человек, предположительно, отрубил руку своей несовершеннолетней девушке за то, что она отвергла его предложение руки и сердца. Об этом передает местный новостной портал Nairobi News.

По версии следствия, вооруженный мачете подозреваемый подстерег свою 16-летнюю подругу на пути к ее дому около 9 часов вечера на прошлой неделе и отрубил ей правую руку.

Пострадавшая, студентка второго курса колледжа, также получила несколько травм. Она была госпитализирована в областную клиническую больницу Мбале.

«Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня», — рассказала жертва газете Daily Monitor в пятницу, 24 июля.

16-летняя девушка рассказала, что в тот роковой день она была в компании своей подруги.

«Отрубив мне руку, он убежал, оставив меня в луже крови. Моя подруга позвонила моим родителям, и они отвезли меня в больницу Будуда, где меня направили в региональную больницу Мбале», — сказала она.

Потерпевшая обвинила полицию в том, что подозреваемого освободили при невыясненных обстоятельствах после ареста.

«Я требую, чтобы полиция повторно арестовала подозреваемого, потому что мне необходимо правосудие. Он должен быть арестован и привлечен к уголовной ответственности», — сказала она.

Детектив из полицейского участка на условиях анонимности подтвердил, что подозреваемый был арестован и освобожден в тот же день.