Найроби, 27 июля 2020, 12:53 — REGNUM Полиция района Будуда расследует инцидент, произошедший в деревне Набути, округ Накаци, в ходе которого молодой человек, предположительно, отрубил руку своей несовершеннолетней девушке за то, что она отвергла его предложение руки и сердца. Об этом передает местный новостной портал Nairobi News.
По версии следствия, вооруженный мачете подозреваемый подстерег свою 16-летнюю подругу на пути к ее дому около 9 часов вечера на прошлой неделе и отрубил ей правую руку.
Пострадавшая, студентка второго курса колледжа, также получила несколько травм. Она была госпитализирована в областную клиническую больницу Мбале.
«Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня», — рассказала жертва газете Daily Monitor в пятницу, 24 июля.
16-летняя девушка рассказала, что в тот роковой день она была в компании своей подруги.
«Отрубив мне руку, он убежал, оставив меня в луже крови. Моя подруга позвонила моим родителям, и они отвезли меня в больницу Будуда, где меня направили в региональную больницу Мбале», — сказала она.
Потерпевшая обвинила полицию в том, что подозреваемого освободили при невыясненных обстоятельствах после ареста.
«Я требую, чтобы полиция повторно арестовала подозреваемого, потому что мне необходимо правосудие. Он должен быть арестован и привлечен к уголовной ответственности», — сказала она.
Детектив из полицейского участка на условиях анонимности подтвердил, что подозреваемый был арестован и освобожден в тот же день.