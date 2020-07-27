Ижевск, , 12:46 — REGNUM За минувшие выходные в полицию Удмуртии обратились 20 жителей республики, сообщив о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В основном пострадали от действий мошенников жители Ижевска, а также Воткинска, Игринского и Кизнерского районов.

Ряд случаев мошенничества расследуется в рамках уголовных дел, по остальным фактам проводятся проверки. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение января-июня 2020 года в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.

Также распространенными способами хищений являются предложения о компенсации за ранее приобретенные бады (биологически-активные добавки) или некачественные товары, а также защиты средств от незаконных транзакций.