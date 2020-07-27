Новочеркасск, Ростовская область, , 12:44 — REGNUM На одной из новочеркасских улиц в Ростовской области обрушилась стена дома. Под завалами оказались двое подростков. Один из пострадавших был доставлен в реанимацию, за его жизнь врачи боролись более суток. Мальчик полностью оказался под завалами, сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска Борис Гуркин, передаёт ИА REGNUM.

«Мальчику была сделана компьютерная томография, проведено противошоковое лечение, наложено скелетное вытяжение. По линии санитарной авиации были проведены консультации с реаниматологом и травматологом детской областной больницы. Сегодня подросток переведён из отделения реанимации в травматологическое отделение в стабильном состоянии», — отметил Гуркин в социальных сетях.

Главврач поблагодарил медиков за оказанную пострадавшим помощь и заявил, что намерен ходатайствовать о поощрении врачей перед городской администрацией.