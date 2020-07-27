Тбилиси, , 12:39 — REGNUM По обвинению в контрабанде подлежащих маркировке сигарет в Грузии задержан председатель сакребуло (собрания) Цаленджихского муниципалитета Темур Гвинджилия и сотрудник аппарата этого же сакребуло.

По информации следственной службы минфина, в автомобиле, за рулем которого находился Темур Гвинджилия, при обыске было обнаружено и изъято 8 310 пачек безакцизных сигарет общей стоимостью 34 000 лари. Этот контрабандный груз представители местной власти перевозили с «оккупированной территории» Абхазии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным чиновникам грозит лишение свободы сроком от 6 до 8 лет.

Между тем, адвокат Темура Гвинджилии заявляет, что его подзащитный свою вину не признает и утверждает, что о контрабандном содержимом багажника автомобиля, которым он управлял, ему было не известно.