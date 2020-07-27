Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве в природно-историческом парке «Останкино» ликвидировали незаконную постройку. Об этом сообщается на официальной странице Госинспекции по недвижимости столицы.

Самострой на особо охраняемой природной территории «Останкино» был обнаружен по время проверки инспекции. Объекты не только были возведены в нарушение законодательства, но и ограничивали проход к территории общего пользования.

Отмечается, что строения не были капитальными. При этом они располагались на территории общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Причём незаконная постройка состояла в том числе из металлического забора с воротами и поста охраны.

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