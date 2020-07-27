Барун-Хемчикский район, Тува, , 12:37 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Барун-Хемчикском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагедия произошла вечером 26 июля.

Выяснилось, что он проживал у своих родственников на чабанской стоянке, помогая присматривать за скотом.

«Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, отчего лошадь проволокла последнего на расстоянии 1 километра», — отметили в СКР.

В результате мальчик скончался на месте. Следователи назначили экспертизу для установления причины смерти. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.

Напомним, аналогичный инцидент произошёл в Эрзинском районе республики в конце мая. Как сообщало ИА REGNUM, лошадь понесла и протащила упавшего 10-летнего мальчика по земле около 500−600 метров.

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