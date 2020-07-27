Полтава, Украина, , 12:39 — REGNUM В Полтавской области Украины продолжаются поиски Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

«Сотрудники полиции продолжают прочёсывать поля, лесопосадки и населённые пункты, и привлекается также специальная техника. Активно продолжаем искать», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Скрипника подозревают в том, что 23 июля в Полтаве он захватил в заложники полицейского, а затем, после переговоров, обменял его на начальника уголовного розыска Полтавской области Виталия Шияна. Позже злоумышленник отпустил заложника, а сам скрылся.

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