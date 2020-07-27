Пенза, , 12:43 — REGNUM В Пензенской области усилят меры по обеспечению безопасности в период летнего отдыха. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Со слов главы области, по данным на 27 июля с начала купального сезона уже погибли 33 человека, что больше аналогичного периода прошлого года на 10 случаев. Больше всего такого рода происшествий зарегистрировано в Пензе — восемь человек, в том числе один ребенок.

Всего на территории области благоустроено 30 пляжей, из которых 23 организованы на средства муниципалитетов. Но люди все чаще используют для купания «дикие» пляжи. Эти несанкционированные места для отдыха жителей должны быть объектом повышенного внимания со стороны администраций и полиции. Одной табличкой о запрете на купание не решишь задачу, отметил глава региона. Для безопасности необходимо патрулирование «диких» пляжей, предупреждение допуска к водоемам нетрезвых граждан.

Кроме того, с 1 августа в области откроются загородные лагеря, где также необходимо соблюдать меры безопасности и санитарные требования. Губернатор поручил усилить разъяснительную работу с населением, а также проанализировать состояние пожарного оборудования и доступности объектов для пожарных машин в случае возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе в озере «Верхний пруд» около больницы имени Г. А. Захарьина утонул 23-летний мужчина. 20 июля в 18:30 его тело извлекли из водоема сотрудники регионального МЧС и передали для установления личности в полицию.

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