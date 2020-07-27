Чита, , 12:35 — REGNUM Вечер 27 июля доставил проблем коммунальщикам и жителям Читы. Как сообщает ИА «Чита.ру», сильные порывы ветра сорвали крыши с нескольких домов и магазинов, повалили деревья, некоторые из них зацепили стоявшие под ними автомобили. Также от ветра пострадали многоэтажки на КСК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативное предупреждение у непогоде забайкальские спасатели передавали 18 июля: в регионе прошли сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

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