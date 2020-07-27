Мотыгинский район, Красноярский край, , 12:23 — REGNUM В Красноярском крае зафиксирована вспышка коронавируса на золотодобывающем предприятии «Васильевский рудник» в Мотыгинском районе. К настоящему времени диагноз подтвердился у 72 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 75% из них симптомы отсутствуют.

«Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, проведена заключительная дезинфекция. На сегодняшний день новых случаев заболевания не установлено», — передаёт заявление управления «Тайга.инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявлен у 162 человек, за весь период — у 12 581. Вылечились 11 038 человек, в том числе 188 — за последние сутки. Скончались 305 пациентов с коронавирусом.

Читайте также: В Красноярском крае за сутки выявили 162 носителя коронавируса