Ижевск, , 12:19 — REGNUM В Удмуртии вечером 25 июля на 9 км трассы Игра-Глазов произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД по республике.

Авария Kaatjem

По данным ведомства, водитель автомобиля Lada Largus сбил лося, после чего машина слетела в кювет. От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Правоохранители подчеркнули, что лоси, как правило, при опасности не убегают обратно в лес, а выходят на дорогу перед несущимися транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, два лося погибли в течение десяти дней мая под колесами автомобилей на территории национального парка в Самарской области. Сотрудники национального парка предупредили, что весной молодые лоси уходят из-под «опеки» матери и зачастую перемещаются на другие территории, пересекая автотрассы в темное время суток. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.