Ивано-Франковск, Украина, , 12:15 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в подрыве гранаты в ходе застолья. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

В полиции рассказали о том, что в Перегинскую районную больницу был госпитализирован 51-летний мужчина с характерными ранениями головы, грудной клетки, ног и живота.

По предварительным данным, во время застолья между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт. 39-летний злоумышленник мог бросить в сторону знакомого гранату РГД-5, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Печерском районе Киева в ходе конфликта неизвестный открыл огонь в сторону двух иностранных студентов и ранил их.

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