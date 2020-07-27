Камешкирский район, , 12:17 — REGNUM В селе Дьячевка Камешкирского района Пензенской области рабочий оказался придавленным трактором. По факту смерти 52-летнего тракториста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 июля текущего года. В одной из коммерческих организаций области, которая оказывает услуги в сфере сельского хозяйства, на территории вышеупомянутого села мужчина выполнял сельхозработы с использованием трактора марки ХТЗ-150К-09 и находился один в поле. В ходе работ пострадавшего придавило трактором, мужчина получил множественные телесные повреждения и скончался до прибытия медиков.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, ответственных за охрану труда. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 23 марта в помещении организации, оказывающей транспортные услуги в Пензе, работник производил ремонт трактора. В ходе работ сорвался домкрат, и мужчина был придавлен транспортным средством.

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