Волгоград, , 12:13 — REGNUM 40-летний мужчина получил ножевое ранение на пляже в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Подозреваемый в нападении на отдыхающего задержан, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Как установили в полиции, на пляже рядом отдыхали две компании. В одной молодые люди слишком громко слушали музыку. Потерпевший, который находился на отдыхе с семьёй, сделал им замечание. Разгорелся конфликт и один из отдыхающих напал с ножом на мужчину, а после попытался скрыться. Оперативники установили личность нападавшего, им оказался 26-летний неработающий житель Тракторозаводского района Волгограда.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном.