Кяхтинский район, , 12:10 — REGNUM В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка, пропавшего более года назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, останки мальчика были обнаружены в выгребной яме.

Воспитанник интерната в селе Субуктуй Кяхтинского района пропал 16 июня 2019 года. По данным следствия, вечером того дня он встретился со знакомым 23-летним местным жителем. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего последний решил расправиться с потерпевшим «из-за необоснованной ревности знакомой девушки к подростку».

«Он напал на несовершеннолетнего со спины, повалил на землю, схватил камень и нанес им два удара по голове жертвы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник отволок его тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием», — отметили в следствии.

По итогам расследования подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания, а также сообщил место, где спрятал тело. Молодой человек был заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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