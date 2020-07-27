Красноярск, , 12:08 — REGNUM За минувшие выходные (25−26 июля) сотрудники Лесопожарного центра потушили два лесных пожара в Кежемском районе Красноярского края на общей площади 50 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Предварительная причина пожаров — грозы.

На утро 27 июля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано, отметили в минлесхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах сняли в Красноярском крае.

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