Москва, , 12:02 — REGNUM На территории России за минувшую неделю площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза, сообщает 27 июля ТАСС со ссылкой на источник в лесных службах.

«За неделю общая площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза, — сказал источник. — Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки сотрудниками лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами на территории России за минувшие сутки было потушено 66 пожаров на общей площади 1057 га.

На сегодняшний день, по данным Авиалесоохраны, в стране действует 148 лесных пожаров на площади 67 913 га.

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