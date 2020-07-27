Белгород, 27 июля 2020, 12:06 — REGNUM Столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси произошло 27 июля в городе Губкин Белгородской области. В результате аварии пострадали два пассажира, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, около 09:00 на улице Севастопольская водитель автомобиля Kia Rio при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество маршрутному автобусу Ford. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. Травмы получили две женщины 1963 и 1959 г.р.
Остальные пассажиры за медицинской помощью не обращались.