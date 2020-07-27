Якутск, , 11:41 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», площадь лесных пожаров — отказников в России за минувшие выходные немного сократилась. На 27 июля такие очаги действуют в пяти регионах Дальнего Востока. Это 53 лесных пожара на площади 318 473 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической целесообразности, находится в Якутии (42 пожара на площади 256 290 га). Далее следуют:Чукотский автономный округ (один пожар на площади 54 078 га), Хабаровский край (два пожара на площади 4 582 га), Магаданская область (пять пожаров на площади 3 367 га) и Камчатский край (три пожара на площади 156 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 24 июля в России действовал 61 лесной пожар — отказник. Общая площадь таких возгораний составляла 380 579 га.

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