Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM Мать новорождённого мальчика, похищенного в Сальске Ростовской области, могли загипнотизировать. Об этом женщина рассказала журналистам.

Роженица вспоминает, что женщина, укравшая ребёнка, ночью стучала в окно и просила позвать сестру, которая якобы лежит в роддоме. Однако спустя время мать увидела женщину в палате.

«Я ей говорю: «А как вы тут оказались?» Мы с ней держали зрительный контакт. Она промолчала. Я взяла и пошла в туалет. Я не видела, пошла она со мной или не пошла. Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу, и меня осенило, что она может сделать что-то с ребёнком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребёнка моего украли. Я была будто под гипнозом», — сообщила роженица телеканалу «Рен ТВ».

ИА REGNUM напоминает, что по подозрению в похищении ребёнка задержана 40-летняя жительница Калмыкии. Новорождённого мальчика полицейские вернули матери.

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