Мадрид, , 11:38 — REGNUM В результате падения вертолета на территории испанского автономного сообщества Андалусия погибли два человека. Об этом 27 июля сообщает агентство EFE.

По информации источника, крушение винтокрылой машины произошло в районе муниципалитета Педрера около 08:00 по местном времени (09:00 мск).

Также указывается, что на место трагического инцидента прибыли сотрудники противопожарной и медицинской служб, а также правоохранители. Причины происшествия на данный момент не сообщаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранения были получены двумя военнослужащими ВС Афганистана из-за вынужденной посадки вертолета Black Hawk («Черный ястреб») в южной афганской провинции Гильменд.