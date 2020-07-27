Ростов-на-Дону, 27 июля 2020, 11:31 — REGNUM Ростовская полиция задержала предполагаемую похитительницу новорождённого мальчика. Ею оказалась 40-летняя жительница Калмыкии, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД России по Ростовской области.
Сотрудники правоохранительным органов вместе со следователями оперативно установили, что к похищению новорождённого в Сальске причастна женщина, опросили свидетелей и очевидцев.
«Донские полицейские установили и задержали 40-летнюю жительницу Республики Калмыкия. Подозреваемая прятала ребенка на съёмной квартире. Жизни малыша ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».
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