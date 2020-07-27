, 11:27 — REGNUM Прогноз неблагоприятных метеоявлений оправдался в Баяндаевском районе Иркутской области. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ, вечером 26 июля, в результате прохождения грозового фронта в селе Баяндай из-за обильных осадков подтопило 10 частных жилых домов с приусадебными участками на нескольких улицах.

В Баяндаевском районе Иркутской области ликвидировали последствия подтопления жилых домов Цитата из видео

«Для откачки воды из домов и подворий были задействованы две мотопомпы и дренажные насосы. К ликвидации последствий привлекались 22 человека и 7 единиц техники, в том числе Баяндаевского пожарно-спасательного гарнизона. По состоянию на утро 27 июля все дома освобождены от воды», — отмечают спасатели.

Как пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Евгений Гоголев, создана комиссия по оценке нанесенного ущерба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 28 июля в северо-восточных районах региона вновь ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы.