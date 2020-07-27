Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Сотруднику полиции в Грузии предъявлено обвинение в том, что он насмерть сбил на автомобиле 16-летнего подростка. Об этом 27 июля сообщает Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 июля возле села Арагвиспири Душетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети.

Как полагают следователи, инспектор-следователь районного управления полиции, будучи пьяным, сбил несовершеннолетнего, который от травм скончался в больнице.

Сообщается, что свидетелем по делу проходит мать погибшего подростка. Она видела, как он переходил дорогу, и его сбила машина. Сотрудника полиции задержали и обвинили в нарушении правил эксплуатации автомобиля, повлекшее смерть человека.