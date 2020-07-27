Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который во время ссоры из-за ребенка зарубил и расчленил супругу, а тело выбросил под окна жилого дома Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля, возле дома 15/1 на улице Художников прохожие обнаружили расчлененное тело женщины. Погибшей оказалась 24-летняя женщина. В тот же день правоохранительные органы задержали ее 29-летнего супруга.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на 27 июля между супругами произошла ссора. Пара собиралась развестись, и женщина настаивала, что их общий ребенок останется с ней. В результате мужчина схватил топор и нанес ей не менее трех ударов по голове, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы.

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