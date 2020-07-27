Анкара, , 10:48 — REGNUM Как минимум шесть человек, включая пять военных, погибли и ещё десять получили тяжелые ранения в результате ДТП с участием автобуса в южной турецкой провинции Мерсин. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора провинции.

«Служебный автобус, перевозивший военнослужащих, по невыясненной пока причине перевернулся в районе Мут нашей провинции. По предварительным данным, пять военных и водитель погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что десять пострадавших в результате ДТП военнослужащих были госпитализированы в районную больницу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобиль врезался в биллборд на севере Гондураса, в результате чего погибли семь человек.