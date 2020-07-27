Киев, , 10:46 — REGNUM Утром 27 июля в Киеве в жилом доме прогремел взрыв. Об этом, как передает издание «Украинская правда», заявила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

«Произошёл взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники», — рассказала она.

По словам представителя полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Журналисты отметили, что взрыв произошёл примерно в 05:00 мск, в доме выбиты окна, повреждена внутренняя отделка.

Ранее в пресс-службе Национальной полиции Львовской области сообщили о ложном минировании торгово-развлекательного центра, расположенного в Пустомытовском районе Львовской области.

Вечером 26 июля поступила информация о минировании объекта, после чего из здания эвакуировали около 5 тыс. человек. В ходе обследования территории торгово-развлекательного центра взрывоопасные предметы не обнаружены, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный сообщил полиции о минировании здания министерства социальной политики Украины. Прибывшие на место взрывотехники бомбу не нашли.

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