Ярославль, , 10:43 — REGNUM В Ярославской области больше месяца число новых выявленных случаев коронавируса в сутки остается почти неизменным — около 40 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

По данным на 27 июля за сутки выявлено 42 новых случая. На этот уровень регион вышел во второй половине июня. В начале июня в день фиксировалось по 70−80 случаев.

Общее число зараженных за время пандемии составило 5877 человек, из них 5185 выздоровели и 25 скончались.

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