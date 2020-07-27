Сухум, , 10:41 — REGNUM Сотрудниками МВД Абхазии на строительном складе в Сухуме изъято более 2,6 млн патронов. Данное сообщение 26 июля распространила пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, операция по изъятию патронов проводилась сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел республики. Их силовое прикрытие обеспечивалось бойцами отряда быстрого реагирования.

«Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия «KASKAD-M» в городе Сухум, по улице Героев-пограничников. обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых», — говорится в сообщении от МВД.

Сообщается, что в контейнерах правоохранители нашли почти 1400 ящиков, в которых находились патроны разного калибра. В общей сложности сотрудники милиции насчитали 2 637 430 единиц патронов. Они были изъяты и переданы на экспертизу.

Напомним, в начале июля в МВД Абхазии сообщили о выявлении фактов незаконного сбыта оружия в республике. Об этом в ведомстве сообщили после проверки деятельности предприятия «АРС», которое поставляет вооружение для службы охраны президента Абхазии.

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