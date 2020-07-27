Ереван, , 10:40 — REGNUM В результате попадания снайпера на армяно-азербайджанской границе погиб один военнослужащий-контрактник ВС Армении. Об этом 27 июля говорится в распространенном 27 июля пресс-релизе армянского минобороны.

«27 июля около 1:10 утра (00:10 мск) на одной из военных позиций воинской части, расположенной в северо-восточном направлении Республики Армения, контрактник Ашот Г. Микаелян был смертельно ранен снайперским выстрелом, выпущенным противником», — говорится в сообщении.

Также минобороны Армении выразило свои глубокие соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что за прошедшие сутки военные Армении 45 раз нарушили режим перемирия на азербайджано-армянской границе.