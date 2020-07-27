Самара, , 10:45 — REGNUM Местонахождение двух несовершеннолетних девушек установили в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июля девушки 2003 и 2002 годов рождения самовольно ушли из социального учреждения в селе Приволжье.

Отмечается, что на розыск девушек были ориентированы все подразделения МВД региона. Девушки сами вернулись в социальное учреждение.

Сообщается, что противоправных действий в отношении них не совершалось.

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