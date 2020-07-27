Афины , , 10:41 — REGNUM Журналист и издатель греческой газеты Makeleio Стефанос Хиос подвергся нападению неизвестных, он госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Об этом сообщает 27 июля государственный телеканал ERT.

Нападение произошло ночью в афинском районе Врилиссия. Двое мужчин в масках поджидали издателя возле его дома. Когда Хиос подъехал на машине, один из злоумышленников два раза выстрелил в него, ранив в горло и грудь.

Нападавшие скрылись, Хиоса доставили в больницу на «скорой». Его состояние серьезное, но контролируемое», уточняют врачи. Правоохранители расследуют покушение на журналиста.

Издание Makeleio отмечает, что Хиосу угрожали. Газету ранее не раз обвиняли в публикации ложных новостей и клевете. Так, в суд на неё подавал министр внутренних дел Такис Теодорикакос, его иск был удовлетворён 22 июля.